Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Шведский политик Урбан Перссон, который заявил, что он намеренно поехал в Стокгольм, чтобы заразиться коронавирусной инфекцией, пришел на собрание муниципального совета в своем регионе, где его коллеги попросили немедленно удалиться. Об этом 21 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

«Я просто поехал со своим знакомым доктором. Она собиралась в Стокгольм по профессиональным причинам, а я просто с ней за кампанию. Я думал, что это было весело», — заявил провинившийся Урбан Перссон, местный политик из Стурфоша, расположенном в центральной части Швеции.

Но теперь на незадачливого политика поступила жалоба обмудсмену Риксдага с просьбой расследовать такое безответственное поведение. Согласно содержанию жалобы, Перссон пришел на заседание своего муниципального совета, чтобы принять участие в обсуждении по принятию бюджета. Но после того, как члены встречи узнали, что Перссон посетил Стокгольм с целью «заразиться коронавирусом», то политика попросили удалиться, так как он представлял опасность для остальных.