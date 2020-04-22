Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Интернет-гигант Amazon, подчиняющейся юрисдикции законодательства США, является современным провайдером облачных услуг, на которых предполагается хранить информацию о жителях Швеции, заразившихся коронавирусной инфекцией. Такие данные будет собирать Агентство по гражданской защите населения Швеции. Но в ведомстве подчеркнули, что собранная информация будет храниться в Швеции, а не в США. Об этом 21 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что реципиентом собранной информации о заразившихся коронавирусом, как ранее и предупреждали журналисты Sveriges Radio, станет американский интернет-гигант Amazon, на облачных серверах которого будут храниться эти данные.

Хотя критики видят весьма серьезный риск утечки информации о жителях Швеции правительству Соединенных Штатов, Amazon по-прежнему рассматривается как основной вариант. Тем не менее, представители Агентства по гражданской защите населения Швеции пообещали, что утечки личных данных шведов за рубеж не будет.

«Amazon не исключен, но это не значит, что данные будут храниться за пределами Швеции. Мы не можем размещать подобную информацию в других местах, кроме как в пределах границ нашей страны», — заявил Морган Олссон, глава отдела по связям со СМИ из Агентства по гражданской защите населения Швеции.