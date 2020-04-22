Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Количество случаев внебольничной пневмонии, зарегистрированных в Петербурге, в первые два месяца текущего года оставалось на уровне соответствующих показателей 2019 года, а в марте 2020 года произошел резкий скачок заболеваемости. Это видно из данных, которыми поделился 22 апреля комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Так, в январе 2019 года было зафиксировано 1576 случаев внебольничной пневмонии, а в январе 2020 года — 1731 случай (+9,8%). В феврале 2019 года было 1830 случаев с таким диагнозом, а в феврале 2020 года — 1777 случаев (минус 2,9%).

В марте 2019 года произошло 1778 случаев внебольничной пневмонии, что в целом соответствовало предыдущим месяцам. Но показатель марта 2020 года уже был совсем иным: 2716 случаев, то есть рост на 938 случаев, или на 52,7%.

Причины мартовского роста в комздраве Петербурга не комментируют, но уточняют, что приведенные выше сведения — это так называемые оперативные данные. Они составляются при подсчете больных, поступивших с признаками пневмонии, и затем уточняются в процессе лечения. Также в комздраве отмечают, что среди причин смерти того или иного пациента пневмония может быть основным и сопутствующим заболеванием, а точную причину устанавливают по результатам патологоанатомической экспертизы.

Напомним, в Петербурге первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был официально зафиксирован 5 марта 2020 года. Первым пациентом с COVID-19 в Петербурге стал итальянский студент из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в РФ из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью. Он был помещен в инфекционную больницу им. Боткина, откуда выписан после выздоровления 16 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 марта общее число зараженных коронавирусом в городе достигло 1 тыс. 973 человек. За это же время внебольничной пневмонией заболели 4 тыс. 522 человека. При этом смертность от последней превосходит смертность от COVID-19 для тех, у кого подтвержден коронавирус.