Красногорск, , 09:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении дополнительных мер для противодействия распространению коронавируса. Документ опубликован на сайте подмосковного правительства.

Новые меры схожи с теми, что были приняты в Москве. Так, больные с симптомами ОРВИ и ОРЗ обязаны находиться дома. Допускается только передвижение для получения медпомощи. Ограничения распространятся также и на тех, кто проживает вместе с болеющими.

В Подмосковье будут применяться электронные технологии для контроля за соблюдением режима.

Кроме того, разрешается торговля семенами и рассадой, работа нотариальных контор, а грузовым автомобилям — проезд по региону в ночное время без пропуска.