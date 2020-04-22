Балашиха, Московская область, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM В подмосковной Балашихе посты ДПС, которые выставляют для проверки соблюдения норм режима изоляции автомобилистами, часто меняют своё положение, чтобы водители не успели к ним привыкнуть и не начали избегать. Не избежать проверок и пассажирам маршрутных такси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка пропуска на дорогах
Проверка пропуска на дорогах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На посту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Установлено ограничение для въезда в Московскую область
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проверка пропусков у водителей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проверка пропусков у водителей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограничение въезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Установлено ограничение для въезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
ДПС проверяет пропуска
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам водителей микроавтобусов, в течение дня можно встретить сразу несколько постов на маршруте, которые то появляются на пути, то исчезают. Также отмечается, что при проверке документов у водителей и пассажиров нарушителей режима пока не обнаружили — пропуски были у всех.

Социальная дистанция в маршрутке
Социальная дистанция в маршрутке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка у больницы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На остановке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На остановке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Малолюдная улица при хорошей погоде
Малолюдная улица при хорошей погоде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На перекрестке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди в основном спешат по делам и защищены маской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На работе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсионер идет из магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На работе. В маске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Распоряжения регионального правительства стараются соблюдать и в подъездах жилых домов. Так, общие холлы два раза в день обрабатывают хлоросодержащим раствором через распылитель.

На балконе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спешащий по делам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатель выходит из магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Очередь на почту. Социальная дистанция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обрабатывают все поверхности к которым часто прикасаются жители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обрабатывают все поверхности к которым часто прикасаются жители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дезинфекция в жилом доме два раза в день хлорсодержащим раствором
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дезинфекция в жилом доме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иногда на городских улицах встречаются люди, выгуливающие собак. Реже можно увидеть горожан с маленькими детьми. В целом же в Балашихе относительно пусто.

Встречаются нарушители, которые все таки осознают это и быстро удалились с площадки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тренировки на свежем воздухе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Питомцам обязательно нужна прогулка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM