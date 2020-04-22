село Черноречье, , 09:10 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется живодер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре, на снегоходе он сбил насмерть косулю.

По данным надзорного ведомства, в марте 2020 года компания мужчин каталась на высокоскоростных снегоходах возле села Черноречье. Когда мужчины увидели стаю косуль, то у одного оренбуржца возникло желание догнать животное. Свой замысел он претворил в жизнь, косуля попала под колеса снегохода.

Трофеем живодер решил распорядиться по своему усмотрению, но был задержан охотинспектором. Ущерб природе оценили в 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с использованием транспортного средства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.