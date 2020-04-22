Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В Екатеринбурге подтверждён 191 случай заражения коронавирусом. Об этом заявил вице-мэр Дмитрий Баранов.

Как передаёт «Уралинформбюро», по данным чиновника, среди заразившихся — семеро детей.

45 человек уже выписано. Сейчас в стационарах города лежат 164 пациента с заразой, среди них 142 — из Екатеринбурга. Врачи дополнительно наблюдают за 4 тысячами 202 жителями, из них более 2 тысячи — контактные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 233 случая заражения. 60 человек уже выписано.

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