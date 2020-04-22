Москва, , 09:05 — REGNUM С 22 апреля в Москве начала работу автоматизированная система проверки цифровых пропусков. Как сообщили в оперативном штабе столицы, очередей и скоплений пассажиров метрополитена не зафиксировано.

Ранее всем обладателям цифровых пропусков, перемещающихся по Москве, нужно было указать в нём номер электронной транспортной карты. С 21 апреля в столице отменили продажу разовых билетов на общественный транспорт.

Пресс-служба департамента транспорта столицы проинформировала, что в вестибюлях станций метрополитена утром 22 апреля свободно, скоплений пассажиров нет. В подтверждение распространили фотографии четырёх станций — «Авиамоторной», «Ботанического сада», «Царицино» и «Комсомольской».

Как сообщало ИА REGNUM, после запуска цифровых пропусков в Москве 15 апреля в переходах и перед турникетами выстроились очереди пассажиров, ожидавших проверки документов.