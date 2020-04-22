Магас, , 09:02 — REGNUM В Ингушетии скончался известный в республике врач-ветеринар Ахмед Уваров. Ему было 68 лет. Он был госпитализирован 19 апреля в больницу, но спасти мужчину не удалось, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, доктор Уваров поступил в больницу с подозрением на коронавирус. Спустя сутки он скончался, его похоронили на родовом кладбище в Назрановском районе.

Как рассказали близкие скоропостижно скончавшегося ветеринарного врача, он был хорошо известен в регионе как самый добрый и ответственный доктор, очень любивший животных и сделавший много добра, часто не брав денег за лечение. В республике его прозвали народным ветеринаром.

Отметим, что точных данных о том, что врач умер от осложнений, вызванных коронавирусом, пока нет.