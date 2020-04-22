Москва, , 08:59 — REGNUM В России с начала 2020 года Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств, включая 23 кожных антисептика. Об этом 22 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека .

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В ведомстве отметили, на фоне пандемии коронавируса количество заявок от предпринимателей на регистрацию дезсредств возросло. Все они рассматриваются в кратчайшие сроки.

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«Все средства, зарегистрированные в установленном законом порядке, прошли необходимый комплекс исследований […] с целью оценки их эффективности и безопасности при использовании, а также соответствия требованиям нормативной документации», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что за последние десять лет Роспотребнадзор зарегистрировал 4131 дезинфицирующее средство, из которых 422 являются кожным антисептиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента РФ Игорь Федоров предостерёг граждан от использования самодельного антисептика. По его словам, дезинфицирующее средство, содержащее достаточный процент спирта, может стать эффективным способом профилактики от коронавируса. При этом подобные антисептики на спиртовой основе, неправильно приготовленные в домашних условиях, не смогут убить вирус.

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