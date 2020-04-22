Биробиджан, 22 апреля 2020, 09:08 — REGNUM В Еврейской автономной области разработан проект закона о временном ограничении продажи алкоголя на период карантинного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Читайте также: В Еврейской АО считают оправданным закрытие на карантин целых подъездов
Проект предусматривает полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях, определяемых правительством области.
В пояснительной записке прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов указал, что законопроект разработан по результатам мониторинга правоприменения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО считают оправданным закрытие на карантин целых подъездов.