Абакан, , 08:57 — REGNUM Власти Хакасии попросили жителей не ехать в Туву на день поминовения усопших — Радоницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, власти Тувы из-за ситуации со сложной эпидемиологической ситуации запретили посещать кладбища.

«Жителям Хакасии, которые планировали поехать в соседнюю республику, чтобы отдать дань памяти родственникам, необходимо это учесть», — отметили в правительстве.

Чиновники напомнили, что посетить места захоронений можно будет после снятия запрета и других карантинных мер.

Добавим, что на территории Хакасии также приняты подобные меры. Муниципальные кладбища на родительский день будут закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики к настоящему моменту подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. За сутки здесь выявлено ещё три случая заражения. В Туве количество заражённых достигло 14 человек.

Читайте также:

В Хакасии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

В Туве подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом