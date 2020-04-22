Москва, , 08:57 — REGNUM В столице к онлайн-проекту #Москвастобой присоединился «Союзмультфильм». В разделе «Дома с «Союзмультфильмом» представлено более 160 мультфильмов, сообщается на портале мэра Москвы.

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Доступны две подборки. В первую вошли 100 лучших классических мультфильмов. Во вторую — более 60 авторских работ российских аниматоров для взрослых и детей.

Также «Союзмультфильм» представил серию видеороликов о том, как беречь себя и близких в период пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный онлайн-проект #Москвастобой был открыт в конце марта 2020 года.

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