Якутск, , 09:03 — REGNUM В Якутии волонтёры вручили людям старше 65 лет наборы из овощей и фруктов, которые собрали и безвозмездно передали индивидуальный предприниматель Батыржон Турсунбаев и узбекская диаспора республики.

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500 продуктовых наборов получили пенсионеры, которые находятся в режиме самоизоляции.

«Мы решили не оставаться в стороне от того, что творится вокруг. Обратились в министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии и выразили желание помочь пожилым людям. Также хотим чем-то помочь медицинским работникам»,— рассказал ЯСИА начальник оптовой базы Дилшоджон Абдуллахатов.

Как сообщало ИА REGNUM, неравнодушные жители Якутии оказывают медикам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.