Краснокамск, Пермский край, 22 апреля 2020, 08:52 — REGNUM В Краснокамске Пермского края на скамье подсудимых окажется местная жительница, которую обвиняют в истязании 13-летней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
По данным следствия, в 2019—2020 годах мать на почве личных неприязненных отношений систематически избивала ребенка. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение побоев дочери.
Известно, что мать лишена родительских прав. Девочка проживает отдельно от матери и находится под опекой бабушки.
Обвиняемая признала свою вину. Расследование уголовного дела завершилось. Материалы переданы в суд.