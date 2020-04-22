Краснокамск, Пермский край, , 08:52 — REGNUM В Краснокамске Пермского края на скамье подсудимых окажется местная жительница, которую обвиняют в истязании 13-летней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2019—2020 годах мать на почве личных неприязненных отношений систематически избивала ребенка. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение побоев дочери.

Известно, что мать лишена родительских прав. Девочка проживает отдельно от матери и находится под опекой бабушки.

Обвиняемая признала свою вину. Расследование уголовного дела завершилось. Материалы переданы в суд.