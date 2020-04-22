Майкоп, , 08:45 — REGNUM Пятый том «Книги памяти» издан в Адыгее в преддверии юбилея Великой Победы. В него вошли сведения почти о 1,8 тыс. участниках Великой Отечественной войны, погибших на фронте, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе комитета республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

Новое издание посвящено памяти подвига жителей Адыгеи, погибших и пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны. Оно является результатом совместной поисковой деятельности рабочих групп муниципальных образований и группы составителей.

«В пятый том включены списки из 1765 фамилий погибших воинов, а также 1521 фамилии солдат, не вернувшихся с фронта, данные о которых отсутствуют в военных архивах. В предыдущих томах «Книги памяти» увековечены сведения почти о 34 тыс. солдатах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что памятное издание содержит большой блок послевоенных и современных фотографий населенных пунктов Адыгеи, фотографии мемориальных комплексов, статьи местных журналистов о битве за Кавказ, ранее опубликованные в республиканских и муниципальных газетах. Ко Дню Победы на сайте Национальной библиотеки республики будет доступна электронная версия первых четырех томов книги, а в течение мая планируется оцифровать и пятый том.