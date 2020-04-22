Ставрополь, , 08:41 — REGNUM В медицинские учреждения Северо-Кавказского федерального округа в ближайшее время поступят медицинские маски и перчатки, приобретенные по решению полномочного представителя президента РФ в округе Юрия Чайки. Комплекты средств индивидуальной защиты закуплены им за свой счет, сообщили 22 апреля в пресс-службе полпредства.

Точное количество приобретенных масок не уточняется, однако сообщается, что объема, который был закуплен, хватит, «чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов СКФО на несколько дней».

Как отметил Чайка, в условиях, когда средств индивидуальной защиты не всегда хватает, органы местной власти должны поощрять в желании оказать помощь медработникам и общественность, и представителей бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, по данным оперативного штаба на 21 апреля, составило 1796 человек. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов.