Якутск, , 08:48 — REGNUM В ближайшее время в Якутию вернётся более тысячи солдат-срочников после службы в Российской армии.

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Руководитель региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей» Мария Емельянова призвала встречать их минимальным количеством человек и не устраивать многолюдных торжеств.

«Этой весной приедут более тысячи наших солдат. Когда существует опасность вируса, родителям нужно сразу после аэропорта отвезти их домой на самоизоляцию без посещения каких-либо других мест, гуляний. Раньше бывало так, что на встречу приходили все — родственники, друзья, а сейчас нужно, чтобы их встретил только отец или другой близкий родственник, отвёз их сразу на место самоизоляции», — цитирует Марию Емельянову ЯСИА.

Демобилизованные солдаты должны будут пройти 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме только на предприятиях «Павлик» и «Полюс Магадан» предстоит заменить 1,5 тыс. персонала. На сезонную путину прибывают не менее 350 работников рыбодобывающих предприятий, а также строители, в том числе дорожники.