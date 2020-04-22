Тбилиси, , 08:29 — REGNUM В Грузии сотруднику полиции предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве женщины. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По версии следствия, 19 апреля обвиняемый находился в своей квартире в Тбилиси в состоянии алкогольного опьянения. Около 21:00 он начал стрелять с балкона из своего пистолета «Викинг» в сторону жилого дома. Одна из пуль через окно попала в голову женщине, от чего она скончалась, считают следователи.

Сообщается, что в квартире обвиняемого изъяли 13 гильз и огнестрельное оружие. Следователи установили, что он находится в момент преступления дома один. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по данному делу сотрудника полиции обвиняли в непреднамеренном убийстве.

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