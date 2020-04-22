Сеул, , 08:21 — REGNUM 23 апреля южнокорейская авиакомпания Jeju Air организует специальный рейс для эвакуации более 180 сограждан с Филиппин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолёт вылетит в международный аэропорт Себу в 8:30 по местному времени, а вернется в международный аэропорт Инчхон в 18:30 по местному времени.

По возвращении на родину пассажиры, у которых будут обнаружены симптомы, должны сдать тест на коронавирус в аэропорту, а остальные — провести в условиях карантина 14 дней и сдать тест в течение трех дней.

По предварительным данным, дополнительные рейсы для эвакуации будут организованы 28 и 29 апреля.

Известно, что в марте текущего года авиакомпания совершила несколько рейсов для эвакуации сограждан из Вьетнама, Японии и Китая. В общей сложности Jeju Air вернула на родину более 6 тыс. человек.