Алма-Ата, Казахстан, , 08:14 — REGNUM Кандидат на должность главы управления общественного здоровья Алма-Аты Камалжан Надыров заразился коронавирусом. Об этом 22 апреля написал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 21 апреля Надыров освобожден от должности заместителя министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу. В частности, он планировал возглавить управление здравоохранения Алма-Аты.

Действующий глава управления Тлеухан Абиладев уже написал заявление об отставке. Однако его увольнение приостановлено. Министр пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге Камалжану Надырову.

Отметим, по состоянию на 22 апреля в Казахстане выявили 2025 случаев заражения коронавирусом, 489 — выздоровели, 19 — скончались. В Алма-Ате обнаружили 680 случаев заражения.

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