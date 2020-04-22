Москва, , 08:14 — REGNUM Отменили Московский международный автомобильный салон 2020 года (ММАС-2020), который должен был состоятся 26 августа. Об этом сообщили организаторы выставки.

Причины отмены ММАС оказалось две — это эпидемия коронавируса и экономический кризис, который привел к спады реализации новых машин. Следующая автовыставка в Москве, согласно графику, намечена на 2022 год.

В ходе Московского автосалона должны были быть представлены кроссовер Aurus Komendant, а также рестайлинговый универсал Lada Largus FL.

Стоит отметить, что популярность автомобильных выставок с каждым годом падает. А из-за коронавируса многие автопроизводители отказываются в текущем году от представления своих новинок или проводят их презентации онлайн. Так, что не исключено, что и будущий автомобильный салон в Москве может не состояться.

Напомним, из-за коронавируса в 2020 году был отменен Женевский международный салон. Многие новинки, которые должны были быть впервые показаны на этом автосалоне, были представлены в онлайн-формате.

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