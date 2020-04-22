Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 21 апреля с открытия Мосбиржи подешевел к иностранным валютам и ускорил темпы снижения после того, как цена на нефть марки Brent свалилась с $25 до $17,50 (-30%) долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтетрейдеры сбрасывали фьючерсы, так как не осталось свободных хранилищ для её хранения из-за снижения спроса на нефть.

Завершились торги по рублевым парам резким ростом. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне обвала цен нефть марки Brent и неприятия риска инвесторами. Пара доллар/рубль снизилась на 2,03%, до 77,08 руб., евро/рубль — на 2,10%, до 83,71 руб.

С 9 апреля рубль подешевел к доллару США на 7%, до 77,54 руб., нефть марки Brent — на $51,5%, до $18,66. Рубль ослабился несильно. Его поддерживают продажами валюты компании экспортёры и ЦБ. Экспортеры продают валютную выручку в рамках налогового периода, а ЦБ — в рамках бюджетного правила.

20 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей, 17 апреля — на 14,8 млрд рублей, 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей. В среднем объем составляет около 13 млрд рублей. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 66,4 млрд рублей.

На торгах в Азии внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся пандемии коронавируса и нефтяного рынка. Некоторые страны начинают постепенно смягчать ограничения на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

Также стало известно, что несколько министров стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, во время которой обсудили ситуацию на нефтяном рынке и возможность приступить к сокращению добычи раньше 1 мая.

Сегодня, 22 апреля, с утра баррель нефти марки Brent подешевел на 16,5%, до $16,49. Трейдеры не хотят находиться в длинных позициях. С открытия рубль окажется под давлением.

Повышение курса доллара до 78 руб. на данный рассматривается как коррекция к падению с 81,97 до 72,60 руб. Укрепление доллара выше 79 долларов будет указывать на готовность покупателей обновлять максимум 81,97 руб.

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