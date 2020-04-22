Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Фанаты конструкторов LEGO серии Bionicle анонсировали видеоигру на основе этой популярной вселенной. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

Проект получил название Bionicle: Quest for Mata Nui, он представляет собой ролевую игру с большим открытым миром. Разработчики отметили, что занимались его реализацией на протяжении последних шести лет.

Они выложили в сеть ролик, в котором показан игровой процесс. Геймерам предстоит управлять знакомыми персонажами, исследовать большой таинственный остров, собирать маски силы, сражаться с разнообразными противниками и взаимодействовать с NPC (неигровыми перонажами). Отмечается, что в игре будет присутсвовать многопользовательский режим.

Bionicle — это серия наборов LEGO, первый из которых поступил в продажу в 2001 году. На основе этой вселенной были созданы мультфильм, книги и комиксы.

Читайте ранее в этом сюжете: Неигровые персонажи Fallout 76 научились красть вещи у «мёртвых» игроков