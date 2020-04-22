Абуджа, , 07:53 — REGNUM 117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Нигерии за прошедшие сутки. Это самый высокий суточный рост заболевших с начала пандемии, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Нигерии достигло 782. С начала пандемии в стране излечились от COVID-19 197 человек. Еще 25 скончались от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля чиновники нигерийского минздрава заявили, что в ближайшие дни в стране может резко вырасти число выявленных случаев заболевания COVID-19 из-за того, что в Нигерии увеличили темпы проведения тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии за сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом