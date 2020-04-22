Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Партия медицинских средств, включающая 25 тысяч масок, две тысячи защитных костюмов и 75 тысяч хирургических перчаток, была передана Китаем в качестве помощи американском городу Нью-Йорк через представительство КНР в мегаполисе, 21 апреля сообщает пресс-служба дипмиссии.

Постпред Китая при ООН и генеральный консул КНР Чжан Цзюнь подчеркнул, что и Китай, и США являются членами ООН, а Нью-Йорк он назвал «общим домом» обеих стран. Дипломат призвал американские власти продолжить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения для противостояния пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Китай отправил 20 тонн гуманитарного груза России в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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