Москва, , 07:42 — REGNUM Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике может пройти в Москве с 28 октября по 8 ноября. Об этом 21 апреля заявил вице-президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Сергей Сырцов, сообщает ТАСС.

«Исполком EWF принял предварительное решение о том, что чемпионат Европы в Москве должен состояться с 28 октября по 8 ноября», — сказал Сырцов.

Он добавил, что существует вероятность переноса турнира на 2021 год.

Напомним, первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 4 по 12 апреля. Однако в марте он был перенесён на период с 13 по 21 июня из-за пандемии коронавируса. После этого турнир отложили до осени.

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