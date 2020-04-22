Ульяновск, 22 апреля 2020, 07:41 — REGNUM В Ульяновской области ожидают приезда 179 жителей региона, «застрявших за границей». Их встретят в аэропорту и бесплатно доставят на родину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона проинформировал, что «мы начинаем встречать наших земляков, застрявших за границей». По его словам, за рубежом остались 179 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области заражение коронавирусом диагностировано у 187 человек, за последние сутки их число не изменилось. Наибольшее число инфицированных выявлено в Карсунском районе — 121, куда были стянуты медицинские работники из Ульяновска и близлежащих муниципальных образований. Число заражённых может вырасти: первичные тесты показывают положительный результат ещё у девятерых жителей региона.