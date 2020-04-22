Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Ульяновской области ожидают приезда 179 жителей региона, «застрявших за границей». Их встретят в аэропорту и бесплатно доставят на родину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона проинформировал, что «мы начинаем встречать наших земляков, застрявших за границей». По его словам, за рубежом остались 179 человек.

«Правительство Российской Федерации предприняло меры, чтобы люди могли добраться до дома, самолёты с возвращающимся россиянами направляются сейчас в крупные аэропорты страны. Мы встретим там наших земляков и бесплатно довезём домой. Понимаю, что они могут являться источником повышенной опасности, поэтому уже в аэропорту у них будут отобраны необходимые биоматериалы, а по приезде они в зависимости от состояния здоровья и собственных возможностей будут отправлены либо на домашний карантин, либо в обсерваторы, либо при необходимости в специализированные больницы Ульяновской области», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области заражение коронавирусом диагностировано у 187 человек, за последние сутки их число не изменилось. Наибольшее число инфицированных выявлено в Карсунском районе — 121, куда были стянуты медицинские работники из Ульяновска и близлежащих муниципальных образований. Число заражённых может вырасти: первичные тесты показывают положительный результат ещё у девятерых жителей региона.