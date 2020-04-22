22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин — теоретик марксизма, крупный политический деятель, основатель первого в мире социалистического государства, вождь мирового пролетариата. В 2020 году отмечается 150-летие со Дня его рождения.

С его именем на устах росли все советские дети. Октябрята уважительно называли Ленина дедушкой. После перестройки его имя пытались вычеркнуть из информационной повестки, повсеместно сносили памятники, но для многих, особенно для старшего поколения, он и по сей день живее всех живых.

Как в регионах России отмечают 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата в условиях самоизоляции, читайте в трансляции ИА REGNUM.