В ДНР выпустят почтовую марку в честь дня рождения Ленина
Предприятие «Почта Донбасса» выпустит художественный конверт и марку, посвящённые 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина, заявили в пресс-службе предприятия.
В Псковской области установили бюст Ленина
В Дедовичском районе Псковской области в апреле 2020 года местное отделение КПРФ установило бюстВладимира Ленина.
В Якутии в честь юбилея Ленина спели «Интернационал» и провели субботник
В Якутии коммунисты отметили 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. По словам первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева, Всероссийские партийные собрания — ценнейшая по своему потенциалу форма внутрипартийной работы. В этот раз мероприятие провели в режиме интернет-собрания совместно с партийной вертикалью республики.
150-летие со дня рождения Ленина отметят в Ульяновске в онлайн-формате
В Ульяновской области 16 апреля начались мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Они состоятся в онлайн-режиме и продлятся по 22 апреля, сообщилив пресс-службе ульяновского губернатора.