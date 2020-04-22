Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM В Свердловской области у граждан имеются вопросы по поводу размеров выплат безработным. Одна из жительниц региона задала его в инстаграм губернатора Евгения Куйвашева.

Женщина сообщила, что встала на учёт в центр занятости после 1 марта. Ей назначили ежемесячное пособие в размере 1725 рублей. При этом у неё якобы есть информация о том, что выплата должна быть 12 тысяч рублей.

Куйвашев на это ответил даме, что размер пособия зависит от зарплаты, которую человек получал до обращения в службу занятости, но не может быть выше 12 130 рублей с учётом уральского коэффициента. При этом он добавил, что каждый случай индивидуален, и посоветовал гражданке обратиться на горячую линию и получить консультацию именно с учётом её ситуации.