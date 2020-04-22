Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 22 апреля, за прошедшие сутки официально зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Уточняется, что сейчас пациенты с коронавирусом изолированы и получают медицинскую помощь.

Таким образом, всего в регионе официально зарегистрированы 67 пациентов с коронавирусом, из которых 11 уже выздоровели, один скончался.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 2243 человека.