Пермь, , 07:32 — REGNUM Власти Пермского края организовали доставку из Казани в Пермь вернувшейся из Антальи группы туристов. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 проинформировал врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В Казань отправлен автобус в сопровождении машин ДПС, Пермского центра медицины катастроф и Управления Роспотребнадзора. Для 14 туристов подготовили продовольственные наборы и теплые вещи.

Предполагается, что 22 апреля автобус с пермяками выдвинется в столицу Пермского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Застрявших во Вьетнаме пермяков вернули на Родину