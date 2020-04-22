Пермь, 22 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Власти Пермского края организовали доставку из Казани в Пермь вернувшейся из Антальи группы туристов. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 проинформировал врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
В Казань отправлен автобус в сопровождении машин ДПС, Пермского центра медицины катастроф и Управления Роспотребнадзора. Для 14 туристов подготовили продовольственные наборы и теплые вещи.
Предполагается, что 22 апреля автобус с пермяками выдвинется в столицу Пермского края.
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