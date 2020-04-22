Петропавловск-Камчатский, , 07:39 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, в День Рождения Владимира Ленина, на вершине сопки Мишенной над Камчаткой взвился красный флаг. Водрузил флаг на сопку бывший министр правительства Камчатки Андрей Семиколенных. Свою акцию он приурочил к 150-летию Ильича.

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Как сообщило ИА Кам 24 , Александр Семиколенный еще в СССР был членом Коммунистической партии.

«Я до сих пор придерживаюсь коммунистических убеждений. Красное знамя на Мишенной сопке, на мой взгляд, уместно в преддверии майских праздников. Ведь в этом году мы будем отмечать и 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал Александр Семиколенный.

Александр Семиколенный возглавлял министерство природных ресурсов Камчатки с 2011 по 2013 годы. Сейчас он на пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят памятные мероприятия, посвященные 150-летию Владимира Ленина.