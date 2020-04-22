Нью-Дели, , 07:29 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии составило 19 984 после выявления 1,3 тысячи новых случаев, 22 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Кроме того, на территории страны среди лиц, заболевших COVID-19, зафиксировано 640 летальных исходов и 3869 выздоровлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в связи с опасностью распространения коронавируса в президентском дворце в Индии были помещены на самоизоляцию около 500 работников.

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