Якутск, , 07:42 — REGNUM В Якутии коммунисты отметили 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Зюганов призвал широко отметить 150-летие со дня рождения Ленина

По словам первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева, Всероссийские партийные собрания — ценнейшая по своему потенциалу форма внутрипартийной работы. В этот раз мероприятие провели в режиме интернет-собрания совместно с партийной вертикалью республики.

«Коммунисты исполнили «Интернационал», комсомольцы, дети войны, члены Якутского республиканского отделения общероссийского общественного женского движения «Надежда России», учёные координационного совета Якутского республиканского отделения движения «Российские ученые социалистической ориентации» во всех городах, населённых пунктах республики возложили живые цветы к памятникам Владимиру Ленина. Коммунисты Чурапчинского района вышли на традиционный Ленинский субботник», — рассказал Виктор Губарев.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал членов партии, сторонников, союзников и друзей отметить 150-летие со дня рождения Ленина 22 апреля разнообразными акциями, которые возможны в условиях карантина.