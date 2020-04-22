Новосибирск, 22 апреля 2020, 07:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 22 апреля, за сутки официально зарегистрированы 16 новых пациентов с коронавирусом — 15 взрослых и один ребёнок. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что семь человек никуда из региона не выезжали и в круг контактов ранее выявленных пациентов не входят. Ещё семеро контактировали с пациентами с коронавирусом. Двое прибыли из Москвы. Таким образом количество официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом в регионе составляет уже 151, из них 21 человек выздоровел, четверо скончались.
«Динамика цен на нефть и нефтепродукты»
В Новосибирской области зарегистрированы 16 новых пациентов с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.