Новосибирск, , 07:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 22 апреля, за сутки официально зарегистрированы 16 новых пациентов с коронавирусом — 15 взрослых и один ребёнок. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что семь человек никуда из региона не выезжали и в круг контактов ранее выявленных пациентов не входят. Ещё семеро контактировали с пациентами с коронавирусом. Двое прибыли из Москвы. Таким образом количество официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом в регионе составляет уже 151, из них 21 человек выздоровел, четверо скончались.