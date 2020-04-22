Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области после того, как в интернете появился видеоролик с шокирующими кадрами избиения младенца, следственные органы возбудили уголовное дело. Личность безжалостной матери выяснили. Ей инкриминируют пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В настоящее время органы опеки изъяли ребёнка из семьи. Его жизни и здоровью угрозы нет. В отношении молодой матери решается вопрос об избрании меры пресечения.

Добавим, в интернете 21 апреля опубликовали видео, на котором запечатлено, как мать достает из кровати младенца, который плачет, и садится с ним на диван. Девушка жалуется на усталость, матерится, говорит, что ей никто не помогает. Малыш плачет, а мать начинает его избивать, нанося удары по телу и голове. В порыве гнева мать швыряет маленького ребенка на диван.