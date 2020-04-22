Шанхай, Китай, , 07:18 — REGNUM В Шанхае подтвержден один новый «импортный» случай заболевания COVID-19 и ни одного внутреннего, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Новый подтвержденный пациент является гражданином Китая, прибывшим в Шанхай из Великобритании. Он был направлен в одну из местных больниц на лечение. Всего 19 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшим сейчас находятся на карантине.

Еще у 12 человек в Шанхае имеется подозрение на заболевание «импортным» COVID-19. В муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что всего 300 «импортных» случаев заболевания было выявлено в Шанхае за все время. Из них 101 человек продолжает оставаться в госпиталях на лечении, из них один — в критическом состоянии.