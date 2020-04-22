Ухань, Китай, , 07:10 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено в провинции Хубэй центральной части Китая, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Хубэй ранее являлся эпицентром эпидемии в Китае и по-прежнему остается одним из самых пострадавших городов страны от нового коронавируса. Всего в регионе выявлено 28 новых бессимптомных случаев заражения коронавирусом, а их общее число достигло 548.

Пять пациентов в самом пострадавшем от COVID-19 городе провинции, Ухане, были выписаны из госпиталей по выздоровлению. На лечении продолжают оставаться 97 пациентов, из которых 15 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Всего в регионе подтверждено 68 128 заболевших новой коронавирусной инфекцией, включая 50 333 в столице, городе Ухане.

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