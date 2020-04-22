Гонконг, Китай, , 07:05 — REGNUM Китай отчитался о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе САР Гонконг выявлено всего 1029 заболевших новой коронавирусной инфекцией за все время наблюдения, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В САР Макао выявлено 45 случаев и еще 425 случаев зарегистрировано на Тайване.

Число погибших в Гонконге достигло четырех человек, на Тайване — шести человек. Данные значения неизменны уже несколько недель. Общее число заболевших по всему Китаю достигло 82 788 человек, включая 4632 погибших.

Читайте развитие сюжета: В китайском Хубэе не выявлено вновь заболевших COVID-19 за прошедшие сутки