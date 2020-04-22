Советская Гавань, Хабаровский край, , 07:14 — REGNUM Депутат из Советской Гавани Хабаровского края Светлана Балашова, комментируя ситуацию с борьбой с коронавирусом в городе, высказала убеждение: город к эпидемии и противостоянию ей не готов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Больница в ужасающих условиях, для заражённых коронавирусом выделен один этаж в местной больнице, условия там никак нельзя назвать удовлетворительными. И больных стоит пожалеть, и врачей, медсестер, санитарочек, которые работают в таких условиях, что на фронте, наверное, лучше было! Врачей не хватает, не едут они в наш городок на краю света, потому что ни жилья, ни условий нет», — рассказала Светлана Балашова.

По словам депутата, большинство врачей в Советской Гавани сегодня — преклонного возраста, то же можно сказать и о медсестрах. Пожилые люди просто не в состоянии выдерживать такие нагрузки, которые легли на их плечи с приходом коронавируса.

Сергей Фургал во время визита в Советскую Гавань обещал нам выделить на ремонт больницы 450 млн рублей. Хотя главврач просила хотя бы 19 млн, чтобы хоть косметический ремонт сделать. Мы просили выделить нам деньги на покупку 20 квартир для медиков на вторичном рынке. Губернатор предложение отверг, пообещав построить дом для медицинских работников. Администрация города выделила землю под строительство. Ничего из этих обещаний не выполнено, даже в бюджет средства не заложены». Светлана Балашова «Больше года назад губернатор краяво время визита в Советскую Гавань обещал нам выделить на ремонт больницы 450 млн рублей. Хотя главврач просила хотя бы 19 млн, чтобы хоть косметический ремонт сделать. Мы просили выделить нам деньги на покупку 20 квартир для медиков на вторичном рынке. Губернатор предложение отверг, пообещав построить дом для медицинских работников. Администрация города выделила землю под строительство. Ничего из этих обещаний не выполнено, даже в бюджет средства не заложены».

По словам депутата, в больнице имеется дорогое оборудование для кардиологической службы, но оно простаивает без дела по причине отсутствия врача-кардиолога.

Не одно обращение направила депутат из маленького города в адрес губернатора края Сергея Фургала. Отчаявшись получить вразумительные ответы, Светлана Балашова теперь направила обращение в адрес заместителя полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Григория Куранова. От имени горожан она попросила помощи в решении жизненно важных для города и его жителей вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советской Гавани развернут инфекционный госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией, а также карантинный пункт для граждан с подозрением на наличие вируса. В Советской Гавани выявлено 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Хабаровском крае по состоянию на вечер 21 апреля выявлено 243 заражённых коронавирусом.

В Советской Гавани больницу всем необходимым для борьбы с коронавирусом обеспечили предприниматели: они предоставили средства для покупки лекарств и защитных средств, они за свой счёт приобрели защитные костюмы для врачей, производят санобработку городских улиц, растворы для которой купили тоже сами.