Советская Гавань, Хабаровский край, 22 апреля 2020, 07:14 — REGNUM Депутат из Советской Гавани Хабаровского края Светлана Балашова, комментируя ситуацию с борьбой с коронавирусом в городе, высказала убеждение: город к эпидемии и противостоянию ей не готов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Больница в ужасающих условиях, для заражённых коронавирусом выделен один этаж в местной больнице, условия там никак нельзя назвать удовлетворительными. И больных стоит пожалеть, и врачей, медсестер, санитарочек, которые работают в таких условиях, что на фронте, наверное, лучше было! Врачей не хватает, не едут они в наш городок на краю света, потому что ни жилья, ни условий нет», — рассказала Светлана Балашова.
По словам депутата, большинство врачей в Советской Гавани сегодня — преклонного возраста, то же можно сказать и о медсестрах. Пожилые люди просто не в состоянии выдерживать такие нагрузки, которые легли на их плечи с приходом коронавируса.
По словам депутата, в больнице имеется дорогое оборудование для кардиологической службы, но оно простаивает без дела по причине отсутствия врача-кардиолога.
Не одно обращение направила депутат из маленького города в адрес губернатора края Сергея Фургала. Отчаявшись получить вразумительные ответы, Светлана Балашова теперь направила обращение в адрес заместителя полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Григория Куранова. От имени горожан она попросила помощи в решении жизненно важных для города и его жителей вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Советской Гавани развернут инфекционный госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией, а также карантинный пункт для граждан с подозрением на наличие вируса. В Советской Гавани выявлено 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Хабаровском крае по состоянию на вечер 21 апреля выявлено 243 заражённых коронавирусом.
В Советской Гавани больницу всем необходимым для борьбы с коронавирусом обеспечили предприниматели: они предоставили средства для покупки лекарств и защитных средств, они за свой счёт приобрели защитные костюмы для врачей, производят санобработку городских улиц, растворы для которой купили тоже сами.