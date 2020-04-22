Хабаровск, , 06:45 — REGNUM Малый бизнес Хабаровского края на грани бунта из-за введённых ограничений в связи с распространением коронавируса. В Комсомольске-на-Амуре представители малого бизнеса уже выходили на площади возле своих торговых центров — владельцы центров требуют арендную плату, а платить нечем. Не лучше ситуация и в Хабаровске, и других муниципалитетах. Председатель Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин убеждён: власти Хабаровского края слишком медлят с мерами поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Власти Хабаровского края, как я вижу, слишком «долго запрягают» с помощью и поддержкой малому бизнесу. Все эти ежедневные «мы прорабатываем, мы думаем, мы изучаем», признаться, изумляют. В Приморье, на Сахалине, в Тюмени, других регионах посмотрите, как власти работают. Оперативно, все меры поддержки уже разработаны и запущены. А у нас всё в процессе раскачки. Да нет сейчас времени на раскачку!» — считает Сергей Мазунин.

В Комсомольске-на-Амуре арендаторы торговых площадей в ТРЦ вышли на площади с криком отчаяния: «Нас хотят разорить!».

А у собственников ТРЦ свои аргументы: «А нам налоги чем платить? С нас налоговую нагрузку никто не снимал!»

Сергей Мазунин «Федеральный центр уже разработал все эти процедуры — выполняйте! Обнулить налог на имущество на период пандемии, в итоге собственники ТРЦ смогут пойти навстречу арендаторам. Но пока, к сожалению, в Хабаровском крае ничего не делается. Мы от «ОПОРЫ РОССИИ» внесли в краевую думу свои предложения. Но до сих пор ничего по ним нет. ЛДПР, которая у нас теперь, как вы знаете, партия власти, выдаёт их за свои, да пусть, нам не жалко, лишь бы делалось. Не делается же. Причём в краевых структурах сегодня нет единого центра принятия решений. Всё кулуарно — какие-то комитеты, есть оперативный штаб, но там не вся информация получается, тяжело в таких условиях работать».

Исходя из сегодняшней ситуации, у главы регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прогнозы не оптимистичные.

Сергей Мазунин «Если смотреть по сегодняшней ситуации, надеясь на то, что она не ухудшится, то после пандемии, после карантина 20% малых предприятий у нас в крае уже не откроются. Но это, подчеркну, очень оптимистичный прогноз. Куда пойдут все эти люди, лишившиеся дохода, работы? Ответов нам краевые власти пока не дают».

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против режима самоизоляции, когда запертые в своих домах люди оказались без средств к существованию, уже привели к протестам в Северной Осетии. По мнению лидера общероссийского движения «Сильная Россия» Александра Михайлова, это — первый звонок. Опасно уже то, что во главе таких протестных движений появляются новые лидеры, которые вчера ещё были в тени. Сегодня же сам повод протеста против самоизоляции накладывается на политическую борьбу.