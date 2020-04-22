Хабаровск, 22 апреля 2020, 06:45 — REGNUM Малый бизнес Хабаровского края на грани бунта из-за введённых ограничений в связи с распространением коронавируса. В Комсомольске-на-Амуре представители малого бизнеса уже выходили на площади возле своих торговых центров — владельцы центров требуют арендную плату, а платить нечем. Не лучше ситуация и в Хабаровске, и других муниципалитетах. Председатель Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин убеждён: власти Хабаровского края слишком медлят с мерами поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Власти Хабаровского края, как я вижу, слишком «долго запрягают» с помощью и поддержкой малому бизнесу. Все эти ежедневные «мы прорабатываем, мы думаем, мы изучаем», признаться, изумляют. В Приморье, на Сахалине, в Тюмени, других регионах посмотрите, как власти работают. Оперативно, все меры поддержки уже разработаны и запущены. А у нас всё в процессе раскачки. Да нет сейчас времени на раскачку!» — считает Сергей Мазунин.
В Комсомольске-на-Амуре арендаторы торговых площадей в ТРЦ вышли на площади с криком отчаяния: «Нас хотят разорить!».
А у собственников ТРЦ свои аргументы: «А нам налоги чем платить? С нас налоговую нагрузку никто не снимал!»
Исходя из сегодняшней ситуации, у главы регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прогнозы не оптимистичные.
Как сообщало ИА REGNUM, протесты против режима самоизоляции, когда запертые в своих домах люди оказались без средств к существованию, уже привели к протестам в Северной Осетии. По мнению лидера общероссийского движения «Сильная Россия» Александра Михайлова, это — первый звонок. Опасно уже то, что во главе таких протестных движений появляются новые лидеры, которые вчера ещё были в тени. Сегодня же сам повод протеста против самоизоляции накладывается на политическую борьбу.