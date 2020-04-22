Якутск, 22 апреля 2020, 03:16 — REGNUM Правительство РФ выделит 1258 автомобилей скорой помощи, которые доставят в регионы страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
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Согласно утверждённого списка, Якутия получит 11 машин скорой помощи.
Среди единственных поставщиков три российские компании: ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Как сообщало ИА REGNUM, десять новых реанимобилей получат больницы Ивановской области за счёт федеральных средств.