Москва, , 02:26 — REGNUM Поведение некоторых людей в разных странах мира во время самоизоляции, введённой в связи с распространением коронавирусной инфекции, пугает, заявил 21 апреля президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире телеканала «Россия-1».

"Меня пугает то, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции, — сказал он. — Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять».

В качестве примеров пугающего поведения Ачкасов привёл пикеты в Северной Осетии и в США. Он также выразил надежду на то, что в итоге у человечества, в особенности у врачей, изменится отношение инфекциям подобным коронавирусной и сохранению своего здоровья.

Ранее, напомним, во Владикавказе прошла акция протеста, участники которой заявили, что в условиях самоизоляции им уже нечем кормить свои семьи.

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