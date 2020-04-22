Ростов-на-Дону, , 01:54 — REGNUM Группа российских туристов доставлена самолётом из Таиланда в ростовский аэропорт «Платов», сообщили 21 апреля в пресс-службе воздушной гавани.

Среди прибывших граждан, 36 человек — жители Ростовской области, остальные проживают в других регионах. На специальных автобусах 10 человек будут доставлены в Ставропольский край, 14 — в Краснодарский край, 22 — в Крым.

Еще десять человек, проживающих в отдалённых от Ростова-на-Дону регионах (Мурманская, Пензенская области, Марий-Эл и других), будут размещены в ростовском обсерваторе на две недели.

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