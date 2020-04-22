Бразилиа, , 01:44 — REGNUM 43 079 случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано в Бразилии после выявления еще 2498 случаев за последние сутки, 21 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также в стране зафиксировано 2741 летальных исходов среди больных с COVID-19. За сутки это количество выросло на 166. Показатель смертности среди указанных больных в Бразилии составляет 6,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что границы страны следует открыть, несмотря на опасность распространения коронавируса.

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