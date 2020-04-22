Мурманск, , 01:25 — REGNUM Новый 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Мурманской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в области выросло до 509. По данным штаба, большая часть новых случаев приходится на вахтовый поселок, рабочие которого заняты на строительстве в поселке Белокаменка.

С начала пандемии в Мурманской области от COVID-19 выздоровели 56 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Сейчас 450 человек находятся на лечении.

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