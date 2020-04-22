Москва, , 01:01 — REGNUM Количество случаев смерти среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Москве достигло 261 после подтверждения еще 28 летальных исходов, 22 апреля сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

По данным оперштаба, возраст скончавшихся от 30 до 93 лет. Большая часть из этих пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля московский мэр Сергей Собянин распорядился ввести с 22 апреля обязательный режим домашней самоизоляции для всех жителей Москвы с симптомами ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.

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