Никосия, , 00:48 — REGNUM 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено на Кипре, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что вновь на Кипре зарегистрировано более 10 случаев заболевания COVID-19. Ранее, 20 и 21 апреля было выявлено пять и шесть заболевших соответственно.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на Кипре достигло 784. Кипрские власти отмечают, что динамика по заболеванию в стране является «очень позитивной».

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