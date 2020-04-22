Амман, , 00:26 — REGNUM Власти Иордании решили не отменять комендантский час в стране на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает Синьхуа.

По мнению иорданский властей, сохранение комендантского часа необходимо для защиты здоровья граждан от распространения коронавирусной инфекции. Однако жителям страны все же разрешат ходить в магазин за покупками с 10:00 до 18:00. После 18:00 все перемещения будут запрещены.

При этом глава минздрава Иордании подчеркнул, что за последние двое суток в стране не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля правительство Иордании приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Образовательные и правительственные учреждения остаются закрытыми, работают медучреждения и предприятия ЖКХ.

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